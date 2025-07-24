Заммэра Ракова: Центр переливания Гаврилова собрал более 6 тысяч литров крови за полгода

Москва активно развивает донорское движение. С начала 2025 года сотрудники Центра крови имени О. К. Гаврилова провели более 200 выездных акций. Это позволило направить в столичные больницы почти 6 тысяч литров крови. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова,

Стать донорами в Москве могут все желающие в возрасте от 18 лет при отсутствии противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в любой из 10 стационаров, где есть отделения переливания крови.

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