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24 июля, 12:00

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Заммэра Ракова: Центр переливания Гаврилова собрал более 6 тысяч литров крови за полгода

Заммэра Ракова: Центр переливания Гаврилова собрал более 6 тысяч литров крови за полгода

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Москва активно развивает донорское движение. С начала 2025 года сотрудники Центра крови имени О. К. Гаврилова провели более 200 выездных акций. Это позволило направить в столичные больницы почти 6 тысяч литров крови. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова,

Стать донорами в Москве могут все желающие в возрасте от 18 лет при отсутствии противопоказаний. Для этого необходимо обратиться в любой из 10 стационаров, где есть отделения переливания крови.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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