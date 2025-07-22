Ирина Слуцкая отметила важность проекта "Книга в городе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая отметила важность столичного проекта "Книга в городе". По ее словам, проект позволяет ощутить единение с людьми и русской литературой.

"В нашей постоянной суете важно иметь возможность остановиться, почитать и привить любовь к чтению не только себе, но и молодежи. На площадке были и взрослые, и совсем юные слушатели, и это очень важно", – сказала она.

По словам Слуцкой, очень важно иметь подобные уголки в мегаполисе, где все торопятся. В таких местах можно отключиться и погрузиться в любимую книгу, резюмировала она.

Круглогодично и по всему городу можно найти возможности для того, чтобы приобщиться к культуре и искусству. В столице работают культурные центры и библиотеки, музеи, театры и кинотеатры, цирк, концертные залы, кинопарк "Москино", парки культуры и отдыха и другие места. Проект "Книга в городе" проходит в рамках "Лета в Москве", площадки открыты в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре, посетить их можно со вторника по воскресенье с 12:00 до 22:00.

В рамках проекта горожане и гости столицы могут посетить библиотеку под открытым небом и принять участие в мастер-классах, лекциях, литературных чтениях, встречах с писателями и поэтами.

В частности, разнообразить проект могут "Активные граждане", пройдя новое голосование. Москвичи определят, какие форматы им наиболее интересны и с представителями каких профессий они хотели бы пообщаться. Также горожане смогут предложить кандидатуры выдающихся горожан для участия в мероприятиях.

