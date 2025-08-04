Онколог Пылев: вакцина от рака может улучшить результаты лечения уже больных

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Вакцина от рака может помочь тем, кто уже болен. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказал главный врач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

По словам медика, вакцина может оказаться полезна тем пациентам, которые проходят иммунотерапию. Это связано с тем, что препарат активизирует работу ингибиторов контрольных точек.

Тем не менее Пылев призвал не считать вакцину "универсальной таблеткой", которая сможет избавить человечество от онкологии.

"У людей складывается впечатление, что вакцина от рака – это как вакцина от кори или полиомиелита: если ее уколоть, то рака никогда не будет и все будут абсолютно здоровы", – отметил врач.

Первые пациенты смогут начать лечиться с помощью персонализированной отечественной онковакцины уже в ближайшие месяцы, заявил ранее глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Регуляторика этого препарата, созданного по персонально-генетическим данным конкретного больного, который можно использовать только у этого пациента и больше ни у кого, принципиально отличается от регуляторики всех других лекарственных препаратов, указал Гинцбург.