10 августа, 23:10Город
"Мой район. Новости": москвичам стало проще проходить обследование ЖКТ
В столице улучшили условия для диагностики заболеваний желудка и кишечника. Обследования проводят в том числе на базе клинического центра имени Логинова, что помогает выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
В эндоскопических центрах все исследования выполняют максимально деликатно и на современном оборудовании. Тем, кто не делал гастро или колоноскопию несколько лет, автоматически отправляют приглашения.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".