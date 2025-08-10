"Мой район. Новости": москвичам стало проще проходить обследование ЖКТ

В столице улучшили условия для диагностики заболеваний желудка и кишечника. Обследования проводят в том числе на базе клинического центра имени Логинова, что помогает выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

В эндоскопических центрах все исследования выполняют максимально деликатно и на современном оборудовании. Тем, кто не делал гастро или колоноскопию несколько лет, автоматически отправляют приглашения.

