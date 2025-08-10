Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 23:10

Город

"Мой район. Новости": москвичам стало проще проходить обследование ЖКТ

"Мой район. Новости": москвичам стало проще проходить обследование ЖКТ

Первые пациенты получат экспериментальную вакцину от рака уже осенью

Экспериментальная вакцина от рака будет предназначена для пациентов с меланомой

Собянин объявил об открытии нового филиала поликлиники "Троицкая" в Коммунарке

Первые пациенты получат экспериментальную вакцину от рака уже осенью

Почти 70 тысяч москвичей прошли обследование ЖКТ

Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

В России предложили создать реестр врачей-блогеров

Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

В столице улучшили условия для диагностики заболеваний желудка и кишечника. Обследования проводят в том числе на базе клинического центра имени Логинова, что помогает выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

В эндоскопических центрах все исследования выполняют максимально деликатно и на современном оборудовании. Тем, кто не делал гастро или колоноскопию несколько лет, автоматически отправляют приглашения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинагородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика