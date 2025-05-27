В школах могут появиться автоматы со здоровой едой, которые станут альтернативой столовым. Для поставок качественной продукции привлекут крупных производителей. Проект на данный момент разрабатывается.

Как считают эксперты, если школьники будут покупать полезные продукты в автоматах, это снизит риск возникновения у них ожирения и других заболеваний. Ученики не будут перекусывать шоколадками, сухариками и чипсами, сократятся очереди в буфетах.

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