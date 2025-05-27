Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 07:45

Общество

В школах могут появиться автоматы со здоровой едой

В школах могут появиться автоматы со здоровой едой

Россиянам рассказали, кто сможет рассчитывать на льготный образовательный кредит

Детей с двойками по поведению могут начать исключать из школ в России

Новости регионов: пляжи Анапы заполнили отдыхающие, несмотря на запрет Роспотребнадзора

Обществознание исчезнет из школьных учебных планов 6-х и 7-х классов с этого учебного года

"Мой район. Новости": выпускников подготовили к экзаменам на Воробьевых горах

Колледжи Москвы проведут дни открытых дверей перед началом приемной кампании

В России составят рейтинг вузов и колледжей по трудоустройству выпускников

Новости мира: Трамп сообщил о намерении запретить иностранным студентам учебу в США

Платное образование в России может подорожать на 30%

В школах могут появиться автоматы со здоровой едой, которые станут альтернативой столовым. Для поставок качественной продукции привлекут крупных производителей. Проект на данный момент разрабатывается.

Как считают эксперты, если школьники будут покупать полезные продукты в автоматах, это снизит риск возникновения у них ожирения и других заболеваний. Ученики не будут перекусывать шоколадками, сухариками и чипсами, сократятся очереди в буфетах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществоедавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика