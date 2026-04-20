Суд Москвы заочно арестовал бывшего вице-президента ВТБ Тер-Аванесова

Фото: altai-ter.er.ru

Мещанский суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему старшему вице-президенту ВТБ Александру Тер-Аванесову, которого обвиняют в мошенничестве, сообщила ТАСС пресс-служба Мосгорсуда.

Согласно постановлению инстанции, Тер-Аванесов будет содержаться под стражей в течение двух месяцев с того момента, как его передадут российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации в Россию, либо с момента его фактического задержания на территории РФ.

Тер-Аванесов фигурирует в деле о хищении 9 миллиардов рублей у Минобороны при строительстве по 14 госконтрактам. Оно было возбуждено в июне 2023 года по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Потерпевшими признаны 4 организации, подведомственные Минобороны РФ.

До этого Тер-Аванесову было заочно предъявлено обвинение в мошенничестве, он объявлен в розыск.