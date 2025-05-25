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Новости

25 мая, 10:00

Экология

Новости регионов: 88 мешков с мазутом подняли со дна моря в Анапе за сутки

Новости регионов: 88 мешков с мазутом подняли со дна моря в Анапе за сутки

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Водолазы за сутки подняли со дна моря в Анапе 88 мешков с мазутом. Для этого потребовалось совершить в общей сложности 166 погружений. Спасатели работают в специальной защитной экипировке. Погружения проходят ежедневно при благоприятных погодных условиях.

Между тем стихия накрыла Санкт-Петербург, и вместе с ливнем и шквалистым ветром принесла зрелищные раскаты молний. Жители северной столицы делятся завораживающими кадрами в соцсетях. Молнии озарили небо в Ломоносовском районе и над Финским заливом, а на западе от Петербурга прошла мощная и очень электроактивная гроза.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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