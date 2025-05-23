Новости регионов: Анапа готова к туристическому сезону, несмотря на закрытие пляжей

Анапа готова к туристическому сезону, несмотря на временное закрытие пляжей. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Закрытыми остаются все публичные пляжи в Анапе и Темрюкском районе из-за последствий разлива мазута в Керченском проливе. Авария в декабре 2024 года привела к загрязнению морской акватории и значительному ущербу экосистеме региона.

В Воркуте наблюдаются минусовые температуры и горы снега. Жители выкладывают кадры огромных сугробов. Таять они начнут, судя по всему, только ближе к началу июня, когда потеплеет.

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