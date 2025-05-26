Роскачество: в составе консервированного зеленого горошка не должно быть добавок

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При выборе консервированного зеленого горошка потребителям следует проверять целостность упаковки: банка не должна быть вздутой, поврежденной или ржавой. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на рекомендации Роскачества.

Другим значимым фактором при выборе является дата производства. Как правило, консервы, произведенные с конца мая по конец июля, делают из свежего горошка, а в остальное время – из сублимированного или быстрозамороженного. Срок хранения не должен превышать три года.

Однако основное внимание нужно уделить составу. В перечне ингредиентов должны присутствовать вода, зеленый горошек, соль и сахар, а любые добавки и загустители нежелательны.

"Прозрачность жидкости внутри банки также играет важную роль. Мутный рассол может быть признаком использования некачественного сырья или нарушения технологии. Качественные горошины однородны по размеру, без потемнений и механических повреждений. Чрезмерно крупные экземпляры могут оказаться жесткими и перезрелыми", – указано в публикации.

Уточняется, что зеленый горошек в жестяной таре не уступает по качеству горошку в стекле.

В свою очередь, глава Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова в беседе с газетой "Известия" назвала мифом утверждение о том, что в веганском рационе недостаточно белка.

По ее словам, растительные продукты содержат необходимые аминокислоты, их нужно лишь грамотно комбинировать. Бобовые, тофу, киноа, орехи и семена – хорошие источники протеина, не уступающие животным аналогам по питательной ценности, сказала она.

Эксперт не согласилась с мнением о дороговизне растительного питания. Базовые продукты веганского рациона относятся к доступным на рынке. Дорогими бывают специализированные продукты-заменители, однако их нельзя назвать обязательной частью сбалансированного питания, подчеркнула Махова.

"Отдельного внимания заслуживает заблуждение о том, что веганская еда – это невкусно. Современные технологии и кулинарные техники позволяют создавать из растительных ингредиентов блюда, которые по вкусу и текстуре не уступают традиционным", – рассказала собеседница издания.

Она отметила, что для поддержания здоровья такой рацион требует понимания принципов сбалансированного питания. Махова считает важным компенсировать возможную нехватку нутриентов за счет разнообразия продуктов.

Ранее в России вступил в силу ГОСТ на вегетарианскую и веганскую продукцию. Он установил технические критерии продуктов и ингредиентов. Сведения об этих товарах вносят в реестр Росаккредитации, что является гарантией того, что они соответствуют заявленной на упаковке информации и не содержат компонентов животного происхождения.