Эксперт рассказал, какой должна быть полезная для здоровья диета

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Диета, полезная для здоровья, не должна иметь жестких ограничений в еде, а также иметь что-либо общее с периодами голодания и выбором однообразных и не всегда вкусных продуктов, рассказал "Газете.ру" эксперт по диетическому питанию Артем Верис.

Идеальная диета должна быть комфортной для человека, разнообразной и содержать все нужные питательные ингредиенты, отметил эксперт. По его словам, контролировать вес и стимулировать физическое и умственное здоровье поможет только выбор здоровых продуктов и следование принципам правильного питания.

Верис напомнил, что важно потреблять достаточное количество клетчатки из фруктов и овощей. Это снизит риск развития ожирения и метаболического синдрома.

В процессе сбрасывания веса нужно прежде всего не забывать, что слишком сильное ограничение по калориям в рационе может негативно повлиять на здоровье, подчеркнул специалист. В первую очередь замедлится метаболизм, и если после такой диеты вернуться к обычному рациону, то вес начнет резко расти, добавил эксперт.

"Диета, построенная на ограничениях, не даст организму нужного количества макро- и микронутриентов [БЖУ, клетчатки, витаминов, минералов и микроэлементов]. Такое питание навредит здоровью – начнут разрушаться мышцы, появятся проблемы с ЖКТ, может случиться авитаминоз, который приведет к другим болезням", – объяснил Верис.

По мнению эксперта, продукт, от которого стоит отказаться совсем, – рафинированные сахара. Классические сладости имеют высокую калорийность, и в них содержится мало белков и микронутриентов.

"Если есть много быстрых углеводов, организму не останется ничего, кроме как запасти излишек калорий в виде жиров. Если отказываться от сладкого не хочется, замените их на фрукты, сухофрукты или низкоуглеводные протеиновые батончики и печенья, они помогут поддержать оптимальное количество макронутриентов в рационе и позволят оставаться в хорошей форме", – резюмировал Верис.

Ранее врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко рассказала, что диеты, громкая музыка и долгое нахождение в закрытом помещении ухудшают работу мозга. Она также отметила, что небольшой отдых положительно сказывается на работе мозга, однако постоянная лень может привести к обратной ситуации.



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