Врач рассказала, какие привычки ухудшают работу мозга

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Диеты, громкая музыка и долгое нахождение в закрытом помещении ухудшают работу мозга. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По словам специалиста, когда человек садится на низкокалорийную диету, мозг испытывает стресс и начинает хуже работать, поскольку ему не хватает питания.

"Любая диета предполагает какое-либо ограничение калорийности. Мозг испытывает энергетический голод, ведь организм построен очень разумно, в первую очередь кровоснабжаются и питаются те органы, от которых зависит жизнедеятельность: сердце, печень, почки. А мозг уже питается по остаточному принципу", – объясняет врач.

Навредить может не только сама диета, но и ее прекращение, продолжает Романенко.





Татьяна Романенко врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Сели на диету – мозгу голодно, включаются адаптационные механизмы. Только он привык к этой диете, а мы уже закончили с ней. То есть начинаем активно потреблять какие-то питательные вещества. Мозг испытывает стресс, когда мы садимся на диету и когда мы с нее спрыгиваем.

Отсутствие свежего воздуха тоже негативно влияет на работу мозга. "Когда мы находимся длительное время в закрытом, душном помещении, мы начинаем зевать. Мозг испытывает энергетический кислородный голод, и его работа нарушается", – отмечает эксперт.

Навредить жизненно важному органу может и прослушивание громкой музыки. Это сильный раздражитель для мозга, который заставляет его перенапрягаться, подчеркнула Романенко.

"Более того, ученые уже давно установили, что у тех, у кого нарушен слух вследствие каких-то причин, заболеваний и травм, нарушается нормальная работа мозга. Не будем также забывать о том, что прослушивание громкой музыки может привести к нарушению слуха", – сказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

По словам врача, небольшой отдых положительно сказывается на работе мозга. Между тем постоянная лень может привести к обратной ситуации.





Татьяна Романенко врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Если вы привыкаете лениться, если вам лень читать книги, если вам лень вообще о чем-то думать и соображать, то это приводит к тому, что мозг отвыкает от активности и потом ему уже будет трудно сосредоточиться, вернуться к нормальной жизнедеятельности.

Чтобы поддержать работу мозга, специалист порекомендовала нагружать его. "Пусть будет физическая или умственная активность каждый день. А для отдыха оставим все-таки маленькие, считаные часы", – заключила Романенко.

Ранее россиянам порекомендовали употреблять рыбу и морепродукты для поддержания активной работы мозга. В рацион также следует включать яйца и говядину, которые особенно полезны для этой цели. Дело в том, что белковая пища оказывает благотворное влияние на мозг. Кроме того, стоит обратить внимание авокадо и темный шоколад.



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