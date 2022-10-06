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Невролог объяснила, как научиться быстро реагировать на перемены

"Раскачать" мозги: как научиться быстро реагировать на перемены

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Человек может самостоятельно развить у себя способность быстро реагировать на перемены при помощи ряда простых упражнений. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог Олеся Богомолова.

Наш мозг умеет приспосабливаться к переменам в окружающей среде и восстанавливаться после повреждений. Эту способность ученые называют нейропластичностью, развивать ее у себя может каждый человек.

Чем чаще мы имеем дело с привычными действиями, которые выполняем на автомате, тем сложнее мозг адаптируется к изменившимся обстоятельствам. Чтобы он быстрее корректировал свою деятельность в ответ на новые ситуации, его надо постоянно тренировать.

Гуляйте по незнакомым маршрутам, пробуйте заниматься новыми хобби. На работе чаще беритесь за сложные задачи или придумывайте, как оптимизировать свой повседневный быт. Не бойтесь выходить из зоны комфорта – это возможность "раскачать" мозг.
Олеся Богомолова
врач-невролог

Улучшить нейропластичность могут и простые занятия для тренировки памяти. Учите каждый день новые слова, запоминайте номера телефонов. Когда рассматриваете картины, старайтесь запечатлеть в памяти, какие предметы где расположены, какого они цвета и формы.

"Хорошо тренируют мозг упражнения для недоминантной руки. Попробуйте написать письмо или нарисовать рисунок левой рукой, если вы правша (и наоборот). В процессе будут задействованы дополнительные зоны мозга, что позволит нестандартно подойти к решению задачи", – сказала Богомолова.

Разовьют нейропластичность игры на воображение. Например, можно поразмышлять над другой концовкой любимой книги или фильма. Или положить какой-нибудь предмет на лист бумаги и придумать, что можно дорисовать, чтобы он стал частью рисунка.

Кроме того, не забывайте заниматься физкультурой и будьте физически активны. Без движения нет здорового мозга, напомнила врач. При этом учитесь вовремя останавливаться, когда устали, полноценно отдыхать и высыпаться.

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