Врач рассказала о пользе пальчиковой гимнастики для работы мозга

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Врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине Лариса Сорокина рассказала о пользе пальчиковой гимнастики для развития когнитивных способностей, сообщает сайт "Аргументы и факты" .

Она отметила, что память и интеллектуальные способности непосредственно связаны с развитостью мелкой моторики. Сорокина подчеркнула, что мозг очень чувствителен к пальчиковым упражнениям.

"У взрослых людей, в том числе старшего возраста, функции мышления, памяти, речи напрямую зависят от движения рук. Можно сказать, что те, кто вяжет, вышивает или занимается мелкой ручной работой, сохраняют "ясную голову". Именно поэтому для взрослых не меньше, чем для детей, важна пальчиковая гимнастика", – заявила Сорокина.

Касаясь роли подобных упражнений, врач отметила, что они помогают улучшить взаимодействие правого и левого полушарий мозга. Кроме того, пальчиковая гимнастика позволит усовершенствовать мелкую моторику, координацию и внимание.

"С возрастом происходит ослабление функций мозга, поэтому людям старшего поколения особенно необходимо тренировать мелкую моторику, разрабатывать суставы, возвращать ловкость рукам", – сказала Сорокина.

Она добавила, что главным преимуществом пальчиковых упражнений является то, что они не занимают много времени и сил. В то же время Сорокина отметила, что необходимо соблюдать регулярность при выполнении такой гимнастики.

Специалисты заметили, что при выполнении пальчиковых упражнений происходит приток крови к мозгу. Кроме того, они подчеркнули, что 10 минут гимнастики гораздо полезнее, чем трата того же времени на гаджеты или безделье. Также пальчиковые упражнения необходимы для того, чтобы предотвратить синдром запястного канала, который приводит к болям в пальцах и их онемению.

Среди упражнений на пальцы эксперты советуют "Кольца", которое заключается в поочередном соединении подушечки большого пальца с каждым из других. Также они предлагают попробовать "Кулак – ребро – ладонь", когда человек совершает три указанных в названии положения руки.

Кроме того, специалисты предлагают попробовать упражнение "Рыбка". Во время его выполнения руки складываются вместе ладонями, после чего нужно водить ими в стороны, как бы создавая эффект плавания.

Эксперты также советуют одновременно рисовать зеркально одинаковые фигуры обеими руками на двух листах. С помощью рук можно поиграть и в "крестики-нолики", то есть поочередно соединять средний и указательный пальцы, а затем подушечки большого и указательного, имитируя упомянутые в названии фигуры.

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