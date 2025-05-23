Эксперт рассказал, как изменится платное образование в России в ближайшие годы

Экономический обозреватель Евгений Цыганков рассказал, как изменится платное образование в России в ближайшие годы. Он отметил, что в скором времени планируется ограничить количество специальностей и число мест для поступления на платную форму обучения.

Эксперт отметил, что такую меру правительство принимает для борьбы с дефицитом кадров по необходимым для государства специальностям.

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