Основной этап ОГЭ стартовал в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В Москве начался основной период сдачи ОГЭ. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки, передает портал mos.ru.

За этот период сдадут экзамены примерно 120 тысяч школьников в 622 пунктах.

"В этом году самыми популярными предметами по выбору у московских девятиклассников стали обществознание – его выбрали свыше 34 тысячи учеников, информатика – на нее записались более 33 тысяч человек, английский язык – экзамен напишут свыше 23 тысяч девятиклассников", – говорится в сообщении.

В первые дни основного периода, 21 и 22 мая, проходят экзамены по иностранным языкам. Всего на выбор доступно четыре языка, среди которых английский, французский, немецкий и испанский. Результаты школьники смогут узнать в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе не позднее 26 мая.

26 мая девятиклассникам предстоит сдать обществознание, биологию, химию, информатику, 29 мая запланированы ОГЭ по географии, истории, физике и химии, а 3 июня – по математике.

Также 6 июня школьники сдают экзамены по обществознанию, информатике и географии, 9 июня – по русскому языку, 16 июня – по литературе, физике, биологии и информатике.

Отмечается, что в 2024 году в столице реализуется Федеральный закон о расширении доступности среднего профессионального образования, согласно которому в Москве девятиклассники, поступающие в колледжи, имеют право сдать лишь два обязательных экзамена – по русскому языку и математике.

Школьникам, планирующим продолжить обучение в 10-м классе, предстоит сдать ОГЭ по четырем предметам, среди которых два обязательных и два по выбору. Девятиклассники с ограниченными возможностями здоровья также имеют право сдать экзамены только по двум обязательным предметам.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что около 25 тысяч девятиклассников, планирующих обучение в колледжах Москвы, уже записались на сдачу двух обязательных ОГЭ вместо четырех. Она обратила внимание на то, что среди школьников, выбравших два экзамена, почти треть – дети с высокими образовательными достижениями.

По ее словам, перед ними стоит задача создать благоприятные возможности для получения качественного образования, независимо от того, что выберет ребенок.