Финляндия призвала россиян подавать на визу биометрические паспорта с 1 мая

Россиянам, планирующим подать документы на финскую шенгенскую визу с 1 мая 2026 года, необходимо использовать биометрические паспорта. Об этом заявила пресс-служба МИД Финляндии.

Как напомнили в дипведомстве, с 1 июня текущего года прием небиометрических загранпаспортов будет прекращен. В связи с этим ведомство допустило, что специалисты министерства не успеют рассмотреть заявления с соответствующими документами, которые будут поданы до остановки приема небиометрических паспортов.

О том, что страна начнет отказывать во въезде россиянам с вышеуказанными документами, стало известно в начале марта. Переходный период будет действовать с 1 июня по 31 декабря, в течение которого обладатели таких паспортов смогут въехать при наличии шенгенской визы или вида на жительство в Шенгенской зоне, выданного до 1 июня.

В свою очередь, исключение из запрета составят несовершеннолетние и лица, которые имеют вид на жительство до 1 июня. Также некоторые разрешения на въезд могут быть выданы индивидуально.