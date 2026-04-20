Магнолия кобус расцвела на ВДНХ

Магнолия кобус расцвела на Главной аллее ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

В частности, заметить ее можно у фонтана "Дружба народов". Магнолия кобус запоминается тем, что цветы на ветвях дерева появляются еще до листьев.

В ВДНХ рассказали, что это растение является одним из самых древних на планете. Оно появилось около 140 миллионов лет назад, в Меловом периоде. Тогда пчел еще не существовало, поэтому опыляют цветы, как правило, жуки.

До этого первые магнолии зацвели в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Один из участков с этими растениями расположен у дуба Гофмана. Второй можно найти рядом с сакурой у оранжерейного комплекса.

Увидеть цветущие магнолии посетители сада могут до середины мая. Там есть несколько десятков этих растений. Они спокойно переносят зиму без укрытий благодаря бережному уходу и микроклимату.