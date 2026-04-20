20 апреля, 12:30

Политика

В МИД Ирана заявили, что не рассматривали возможность вывоза обогащенного урана в США

Фото: AP Photo/Vahid Salemi

Вопрос передачи США иранского обогащенного урана никогда не рассматривался и не поднимался в ходе переговоров, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос не поднимался ни на одном из этапов текущих или прошлых переговоров. Кроме того, этот вариант не стоит на повестке дня.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран якобы согласился прекратить обогащение урана для достижения соглашения с Вашингтоном. Речь идет об уране, который оказался погребен под толщей грунта и бетона в результате серии ударов американской авиации по ключевым объектам ядерной программы Исламской Республики в 2025 году.

Позже заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Саид Хатибзаде сказал, что иранские власти не намерены передавать Соединенным Штатам обогащенные ядерные материалы. Дипломат подчеркнул, что данный вопрос является для Тегерана закрытым и не может быть предметом переговоров.

