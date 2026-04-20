Садовод Воронова посоветовала закаливать рассаду перед высадкой в грунт

Фото: 123RF.com/karpovkottt

Рассаду важно начать закаливать до высадки в грунт, а также обильно полить до перевозки на дачу. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она объяснила, что в целом рассада должна быть готова к тому, что после пересадки в теплицу или на улицу она будет сталкиваться с регулярными температурными перепадами.

"Начинать надо уже сейчас: просто ежедневно на 15 минут приоткрывать балконную дверь или окно в комнате, где стоит рассада. А дней через пять можно будет устраивать проветривания и на полчаса", – пояснила эксперт.

Когда температура на улице поднимется выше 12 градусов, рассаду стоит выносить на балкон днем на два часа, добавила садовод.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Уже в мае можно везти растения на дачу до высадки (которая обычно происходит после 15-го числа), держать все нужно на закрытой веранде. Часто советуют оставлять рассаду уже прямо в теплице, однако не рекомендую так делать, потому что в ней ночью окажется практически так же холодно, как и на улице. Поэтому есть риск все погубить.

Стоит помнить, что нет смысла подкармливать растения до высадки: такая процедура никак не влияет на приживаемость и дальнейший рост. В свою очередь, опрыскать рассаду специальными иммуномодуляторами стоит, чтобы активизировать естественные защитные механизмы и повысить устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, отметила Воронова.

"Кроме того, растения важно обильно полить за два-три часа до посадки, это поможет им легче пережить стресс и прижиться в новых условиях. То же самое необходимо сделать и за три часа до перевозки растений на дачу: тогда они будут более сильными, упругими и с меньшей вероятностью сломаются в пути. К тому же советую проводить транспортировку в высоких картонных коробках, чтобы снизить риск повреждений", – подчеркнула садовод.

Что касается саженцев деревьев, то здесь главное – не следовать многочисленным советам и не лезть в корневую систему: потрошить почвенный ком, отрезать подсохшие и поврежденные корешки. В противном случае можно навредить, добавила эксперт.

Единственное, что важно сделать, – поставить саженец на полчаса в ведро с водой, если корневая система подсохла. Уже во время высадки в подготовленную для дерева яму надо насыпать биостимулятор, который будет способствовать корнеобразованию, пояснила Воронова.

