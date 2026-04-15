Садовод Воронова: рулонный газон поможет снизить количество сорняков на участке

Покупка спортивного рулонного газона и тщательная прополка грядок перед высадкой культурных растений помогут снизить количество сорняков на участке. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Она напомнила, что сорняки являются самыми приспособленными к жизни растениями, поэтому избавить от них дачу раз и навсегда невозможно.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Однако проблем с ними, особенно в первые четыре года, будет меньше, если посадить рулонный газон. Лучше выбирать варианты с надписью "спортивный" – в нем используются сорта, имеющие очень крепкие корни, которые сдерживают рост сорняков.

Кроме того, важно следить за газоном, и как только появляется какой-то сорняк, убирать его вместе с корнем. Для этого хорошо подходит садовая вилка, а вот различные специальные полольники обычно делают только хуже, потому что подрезают корень, способствуя таким образом размножению травы: из каждой оставленной в земле части потом появляется новое растение, пояснила эксперт.

"Что касается грядок, то здесь прополка руками или с помощью той же садовой вилки остается самым верным способом борьбы с сорняками. Также важно регулярно рыхлить землю – это не только полезно для культурных растений, но и помогает избавиться от случайно попавших в грунт семян сорных трав: оказавшись на поверхности, они просто высыхают и погибают", – отметила Воронова.

Стоит также тщательно пропалывать грядки перед посадкой каких-либо культур – это существенно облегчит борьбу с сорняками в дальнейшем, посоветовала эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Что касается мульчи, то она, вопреки расхожему мнению, от сорняков не спасает: они прекрасно прорастают через нее. Задача такого покрытия лишь в сохранении влажности грунта и способствовании активности дождевых червей.

Часто советуют покрывать грядки черной тканью, оставляя лишь прорези для места, где посажены культурные растения. Однако сорняки под ней все равно вырастут, хоть и будут слабыми, имеющими бледно-желтый цвет. При этом качество урожая тоже снизится, потому что земля будет хуже прогреваться солнцем, пропитываться влагой, плюс ухаживать за посадками станет сложнее, отметила Воронова.

Ранее агроном Владимир Викулов посоветовал не сажать каждый год на одну и ту же грядку культуры из одного семейства. Почва из-за этого сильно "устает", ведь схожие растения употребляют и выделяют одинаковые вещества.