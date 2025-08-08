Более четверти столичных пар поженятся в красивые даты августа

Фото: 123RF/olegparylyak

Более 25% столичных пар выбрали для регистрации брака в августе красивые даты. Об этом рассказала начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, август считается самым популярным месяцем для проведения свадеб в столице. В этом году более всего востребованы даты с сочетанием пятерок. Например, 25 июля или 25 июня 2025-го. Также сотрудники московских ЗАГСов фиксируют большое количество желающих заключить брак в красивые даты будущего года, например 26.06.2026.

Самой популярной датой текущего месяца стала 08.08.2025. На это число подали более тысячи заявлений. На 15 августа зарегистрировались 764 пары, а на 28 и 25 августа – 705 и 698 соответственно.

Пары 8 августа смогут сыграть свадьбу на любой понравившейся выездной площадке проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья". Среди них – парк-отель "Даниловский", Северный речной вокзал, особняк на Малой Ордынке, "Якиманка Холл", библиотека-читальня имени Пушкина, ресторан "Турандот", павильон "Космос", музей-заповедник "Остафьево", башня "Око" ресторана Birds, усадьба Зубовых, храм Матроны Московской, Оперный дом музея-заповедника "Царицыно", пассажирский теплоход флотилии "Рэдиссон Ройал" и Манежная площадь.

Уханева также заметила, что для проведения свадьбы в столице доступны более 60 площадок. Это дворцы бракосочетания, музеи, усадьбы, станция метро "Маяковская" и рестораны. Каждая пара может выбрать понравившуюся ей локацию на mos.ru в сервисе "Наша свадьба".

Заявление на регистрацию брака можно подать на портале мэра и правительства столицы, "Госуслугах" или лично во дворцах бракосочетания. При этом взимается госпошлина в размере 350 рублей.

Ранее Уханева сообщала, что на открытых площадках столицы поженились около тысячи пар. Одной из самых востребованных оказался шатер в парк-отеле "Даниловский", где заключили брак 345 пары.

Также популярной локацией стал теплоход "Рэдиссон Ройал". В этом сезоне он уже 132 раза отправлялся в свадебную прогулку. Также в музее-заповеднике "Остафьево" заключили брак 133 пары.

