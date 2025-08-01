Около тысячи пар поженились на открытых площадках в Москве с начала лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве около тысячи пар поженились на открытых площадках с начала лета. Об этом сообщила начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева.

Она рассказала, что в теплый сезон пары могут выбрать для регистрации своего брака не только круглогодичные площадки проекта мэра Москвы "Новые адреса счастья", но и открытые площадки. В частности, им могут предложить организовать свадьбу на пассажирском теплоходе флотилии "Рэдиссон Ройал" или на Северном речном вокзале.

В этом сезоне теплоход 132 раза отправлялся в свадебную прогулку, курсируя мимо столичных набережных. При этом на Северном речном вокзале прошли 117 церемоний бракосочетания, где молодожены также могли провести фотосессию на фоне летнего заката на крыше вокзала.

Кроме того, 133 пары выбрали музей-заповедник "Остафьево" для регистрации брака. Там же они организовывали фотосессии. Свадьбу можно было провести и на кромке поля стадиона "Спартак", и в шатре в парке-отеле "Даниловский" (поженились 345 пар), и на колесе обозрения "Солнце Москвы", и на Останкинской телебашне, и в парке-отеле "Теплеево".

В этом году список также пополнился пятью площадками проекта "Лето в Москве" – Манежной, Тверской и Болотной площадями, а также Страстным и Тверским бульварами. Их выбрали около 40 пар. Каждая площадка была тематически украшена.

Для проведения церемоний бракосочетания в Москве доступны более 60 мест, в том числе дворцы бракосочетания, музеи, станция метро "Маяковская", усадьбы и рестораны. Определиться с локацией можно с помощью сервиса "Наша свадьба" на портале mos.ru.

С начала года в столичных дворцах бракосочетания заключили союз уже свыше 14 тысяч пар. Самым популярным стал Дворец бракосочетания № 1, в котором с января было создано порядка 3 тысяч семей. При этом за последние 4 года в городе обновились интерьеры 7 учреждений, а также появился Дворец "Южное Бутово".

