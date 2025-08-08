Форма поиска по сайту

08 августа, 07:45

Политика

В России предложили увеличить маткапитал до 1 млн рублей

В России предложили увеличить маткапитал до 1 миллиона рублей за первого ребенка, который родился после 1 февраля 2026 года. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Еще предлагается увеличить выплату на второго ребенка – до 1 миллиона 300 тысяч рублей. Такую же сумму предусмотрят на третьего и последующих детей, если господдержка не предоставлялась.

Программа материнского капитала действует до 2030 года. Сейчас родители получают 690 тысяч на первого ребенка и чуть больше 220 тысяч – на второго. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

