Новости мира: фестиваль факелов прошел в китайской провинции Сычуань

В китайской провинции Сычуань состоялся фестиваль факелов. Танцы у костров, яркие этнические костюмы и тысячи зажженных огней произвели впечатление на туристов. Особенно запоминающейся стала цепочка из 88 костров, которая растянулась почти на 5 километров. Представители китайской народности традиционно отмечают этот праздник. Считается, что огонь помогает прогнать неудачи.



В гавани Сан-Диего спортивная яхта врезалась в американский авианосец. Когда капитан прогулочного катера понял, что сделал, он попытался сбежать, но вскоре его перехватили и арестовали. Как выяснилось, мужчина был пьян.

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