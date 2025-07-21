Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 14:30

В мире

Новости мира: фестиваль факелов прошел в китайской провинции Сычуань

Новости мира: фестиваль факелов прошел в китайской провинции Сычуань

Новости мира: тайфун "Випха" обрушился на Гонконг

Новости мира: пассажирский паром загорелся у берегов Индонезии

Новости мира: паром загорелся у берегов Индонезии

Новости мира: круизный лайнер потерпел крушение из-за урагана во Вьетнаме

Новости мира: машина въехала в толпу прохожих в Лос-Анджелесе

Новости мира: автомобиль въехал в толпу в Лос-Анджелесе

Новости мира: мощные ливни спровоцировали наводнение в Вирджинии

В Европе произошло ЧП на производстве глазных капель фирмы Zaditen

Новости мира: пожар на площади 240 га вспыхнул юге Франции

В китайской провинции Сычуань состоялся фестиваль факелов. Танцы у костров, яркие этнические костюмы и тысячи зажженных огней произвели впечатление на туристов. Особенно запоминающейся стала цепочка из 88 костров, которая растянулась почти на 5 километров. Представители китайской народности традиционно отмечают этот праздник. Считается, что огонь помогает прогнать неудачи.

В гавани Сан-Диего спортивная яхта врезалась в американский авианосец. Когда капитан прогулочного катера понял, что сделал, он попытался сбежать, но вскоре его перехватили и арестовали. Как выяснилось, мужчина был пьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика