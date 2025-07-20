Новости мира: пассажирский паром загорелся у берегов Индонезии

У берегов одного из островов Индонезии загорелся пассажирский паром. Пламя охватило все судно, а пассажиры прыгали за борт, чтобы спастись от огня. Всего на корабле было 280 пассажиров, пока известно лишь об одном погибшем.

Во вьетнамском Ханое начался ураган, по данным СМИ, стихия стала причиной крушения круизного лайнера, из-за чего погибли 38 человек.

Кроме того, аэропорт Гонконга возобновил работу после приостановки из-за тайфуна. Ранее там объявили максимальный уровень погодной опасности – скорость ветра могла достигать 120 километров в час.

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