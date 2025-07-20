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Новости

20 июля, 13:15

Происшествия

Новости мира: круизный лайнер потерпел крушение из-за урагана во Вьетнаме

Новости мира: круизный лайнер потерпел крушение из-за урагана во Вьетнаме

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В столице Вьетнама городе Ханой из-за урагана потерпел крушение круизный лайнер. В катастрофе погибло 34 человека. Шквалистый ветер срывал тяжелые рекламные вывески и разбрасывал их по футбольному полю, как конфетные фантики. Небольшие части конструкций кружили в воздухе. Местные жители в панике разбегались в поисках безопасных мест.

В Гонконге объявили 10-й уровень угрозы погодной опасности. Туда приближается тропический тайфун. По прогнозам специалистов, скорость ветра достигнет почти 120 километров в час. Жителей просят не покидать свои дома, соблюдать максимальную осторожность и даже не приближаться к окнам и дверям. Власти отменили занятия в школах и приостановили выполнение сотен авиарейсов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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