Daily Mail: землетрясение магнитудой более 9 баллов может произойти в США

Фото: depositphotos/vchalup2

Сильное цунами и землетрясение магнитудой более 9 баллов может произойти в США после столкновения тектонических плит вдоль зоны субдукции Каскадия в северо-западной части Тихого океана. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

По словам ученых из Технологического института Вирджинии, сейсмособытие "почти наверняка" должно произойти к 2100 году. Они считают, что с вероятностью 37% это может случится в течение ближайших 50 лет.

В случае подземных толчков силой в 8 или 9 баллов и цунами высотой 100 футов (335,28 метра) значительная часть побережья Северной Америки будет уничтожена, а количество жертв достигнет 13,8 тысячи человек.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла ранее зафиксировали на западе Турции. Эпицентр находился в провинции Балыкесир, а очаг залегал на глубине 11 километров.

Подземные толчки ощущались в столице Турции Стамбуле и в других прилегающих провинциях. В результате ЧП четыре человека получили травмы. Еще один человек погиб.

По данным ЧС МВД Турции, в результате землетрясения 24 здания оказались повреждены и еще одно полностью разрушено.