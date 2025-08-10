Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Фото: телеграм-канал SHOT

На западе Турции было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого составила 6,1 балла. Об этом сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям республики в соцсети X.

Подземные толчки наблюдались в 19:53 по местному времени (совпадает с московским. – Прим. ред.), а эпицентр был расположен в провинции Балыкесир. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров.

Пока сведений о жертвах или разрушениях не появлялось, уточнил глава МВД Турции Али Ерликая. Министр добавил, что землетрясение ощутили как жители Стамбула, так и туристы из прилегающих провинций.

Телеканал TRT Haber предупредил, что из-за произошедшего фиксируются проблемы с мобильной связью.

Ранее ученые зафиксировали 31 афтершок на Камчатке, из них 6 были ощутимы в населенных пунктах. В МЧС предупредили, что в регионе до сих пор фиксируется активность пяти вулканов: Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова.

