00:18

Происшествия

Один человек погиб в результате землетрясения в Турции

Фото: 123RF/huettenhoelscher

Один человек погиб в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщил мэр Ахмет Акын в эфире телеканала NTV.

Погибший был обнаружен под завалами здания после землетрясения. В данный момент его личность устанавливается.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на западе Турции вечером 10 августа. Эпицентр находился в провинции Балыкесир, а очаг залегал на глубине 11 километров.

Подземные толчки ощущались в столице Турции Стамбуле и в других прилегающих провинциях. В результате ЧП четыре человека получили травмы.

По данным ЧС МВД Турции, в результате землетрясения 24 здания оказались повреждены и еще одно полностью разрушено. В поисковых операциях задействованы свыше 300 специалистов.

происшествияза рубежом

