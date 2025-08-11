00:18Происшествия
Один человек погиб в результате землетрясения в Турции
Один человек погиб в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир, сообщил мэр Ахмет Акын в эфире телеканала NTV.
Погибший был обнаружен под завалами здания после землетрясения. В данный момент его личность устанавливается.
Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на западе Турции вечером 10 августа. Эпицентр находился в провинции Балыкесир, а очаг залегал на глубине 11 километров.
Подземные толчки ощущались в столице Турции Стамбуле и в других прилегающих провинциях. В результате ЧП четыре человека получили травмы.
По данным ЧС МВД Турции, в результате землетрясения 24 здания оказались повреждены и еще одно полностью разрушено. В поисковых операциях задействованы свыше 300 специалистов.
