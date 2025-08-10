Землетрясение повредило более 20 зданий в Турции

Фото: Photo by Murat Seyman/Anadolu via Getty Images

24 здания повреждены и еще одно оказалось полностью разрушено в результате землетрясения на западе Турции. Об этом сообщила в X пресс-служба департамента землетрясений управления по ЧС МВД республики (AFAD).

В ведомстве уточнили, что под завалами остается один человек. При этом четырех граждан удалось спасти. В поисковых операциях задействованы свыше 300 специалистов.

Землетрясение магнитудой 6,1 балла произошло на западе Турции вечером 10 августа. Эпицентр находился в провинции Балыкесир, а очаг залегал на глубине 11 километров.

Подземные толчки ощущались как в Стамбуле, так и в других прилегающих провинциях. В результате ЧП четыре человека получили травмы.

