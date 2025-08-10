Четыре человека пострадали в результате землетрясения в турецком Балыкесире

Фото: Photo by Murat Seyman/Anadolu via Getty Images

Четыре человека получили травмы из-за землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Балыкесир. Об этом рассказал глава Минздрава Турции Кемаль Мемишоглу в соцсети X.

На данный момент пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Мемишоглу уточнил, что их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь, мэр Сындыргы Серкан Сак рассказал телеканалу Habertürk, что в городе произошло обрушение не менее 10 зданий. Кроме того, некоторые жилые дома были повреждены.

Сак добавил, что из-под обломков одного из зданий удалось вытащить четырех человек, а еще до двоих граждан пытаются добраться спасатели.

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,1 балла, произошло на западе Турции вечером 10 августа. Эпицентр подземных толчков наблюдался в провинции Балыкесир, а очаг располагался на глубине 11 километров.

Землетрясение ощутили как жители Стамбула, так и туристы из прилегающих провинций. Из-за произошедшего также наблюдались проблемы с мобильной связью.

