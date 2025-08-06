Новости мира: в Бразилии вспыхнул пожар на заводе по производству внедорожников

В Бразилии пожар вспыхнул на автомобильном заводе в промышленном районе Манауса. Огонь начался на складе и уничтожил значительную часть территории. Очевидцы сообщают о взрывах, на месте работают шесть пожарных машин. О пострадавших не сообщается.

На север Китая обрушился разрушительный торнадо. В течение 20 минут вихрь сносил постройки, валил столбы и повреждал электросети. Без электричества остались десятки человек, сообщений о пострадавших нет.

