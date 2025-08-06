Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 10:45

Происшествия

Новости мира: в Бразилии вспыхнул пожар на заводе по производству внедорожников

Новости мира: в Бразилии вспыхнул пожар на заводе по производству внедорожников

Новости мира: на юге Франции вспыхнули масштабные лесные пожары

Жители Рассказовки пожаловались на качество воды в ЖК

На МКАД произошла крупная авария с участием такси

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Новости мира: суд приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам тюрьмы

ДТП произошло на МКАД возле пересечения с Профсоюзной улицей

"Московский патруль": дело заведено против женщины, угрожавшей убить ребенка в Звенигороде

"Московский патруль": нотариус из Москвы помог полиции поймать двух мошенников

"Московский патруль": преподаватель выжил после падения в автомобиле с 7-го этажа паркинга

В Бразилии пожар вспыхнул на автомобильном заводе в промышленном районе Манауса. Огонь начался на складе и уничтожил значительную часть территории. Очевидцы сообщают о взрывах, на месте работают шесть пожарных машин. О пострадавших не сообщается.

На север Китая обрушился разрушительный торнадо. В течение 20 минут вихрь сносил постройки, валил столбы и повреждал электросети. Без электричества остались десятки человек, сообщений о пострадавших нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика