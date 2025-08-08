08 августа, 15:38Спорт
Сборные России и Боливии по футболу проведут матч 14 октября
Товарищеский матч по футболу пройдет между сборными России и Боливии на столичном стадионе "Динамо" 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
"Время начала матча и старта билетной программы будут объявлены дополнительно", – уточнила организация.
Игра между командами станет первой в истории. Национальная команда Боливии располагается на 78-й строчке в рейтинге FIFA.
Ранее РФС подтвердил проведение товарищеского матча с Иорданией 4 сентября. Команда тренера Валерия Карпина сыграет на своем поле. Город и стадион будут объявлены дополнительно.
Кроме того, 7 сентября на стадионе "Аль-Садд" состоится товарищеский матч между командами России и Катара. Игра будет учтена рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).
10 октября Россия проведет встречу с Ираном на "Волгоград-Арене". О старте билетной программы и времени начала матча станет известно позже.
