Сборные России и Боливии по футболу проведут матч 14 октября

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Товарищеский матч по футболу пройдет между сборными России и Боливии на столичном стадионе "Динамо" 14 октября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Время начала матча и старта билетной программы будут объявлены дополнительно", – уточнила организация.

Игра между командами станет первой в истории. Национальная команда Боливии располагается на 78-й строчке в рейтинге FIFA.

Ранее РФС подтвердил проведение товарищеского матча с Иорданией 4 сентября. Команда тренера Валерия Карпина сыграет на своем поле. Город и стадион будут объявлены дополнительно.

Кроме того, 7 сентября на стадионе "Аль-Садд" состоится товарищеский матч между командами России и Катара. Игра будет учтена рейтинге Международной федерации футбола (FIFA).

10 октября Россия проведет встречу с Ираном на "Волгоград-Арене". О старте билетной программы и времени начала матча станет известно позже.

