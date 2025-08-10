Форма поиска по сайту

10 августа, 10:00

Спорт

Мать футболиста Дмитрия Тарасова лишилась 6 миллионов из-за мошенников

Мать футболиста Дмитрия Тарасова лишилась 6 миллионов из-за мошенников

В Москве создадут спортивные кластеры на пустующих территориях

В Москве отмечают День физкультурника с забегами и тренировками

Мотошоу пройдет в "Лужниках" в честь Дня физкультурника

День физкультурника начали отмечать в парке "Красная Пресня"

Вторая часть чемпионата России по триатлону состоится в Крылатском 10 августа

Тренировки по боксу проведут в "Лужниках" в День физкультурника

На набережной Академика Туполева прошел заплыв в рамках фестиваля "Яуза Фест"

День физкультурника начали отмечать в "Лужниках"

"Физкультура": гольф

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что его мать стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 6 миллионов рублей. Злоумышленники позвонили женщине, заявив, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломан, и посоветовали срочно связаться с "техподдержкой".

Далее ее соединили с человеком, представившимся сотрудником ФСБ, который на протяжении трех дней выманивал деньги. Жертва отдала все накопления, влезла в долги и продала машину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

