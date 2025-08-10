Мать футболиста Дмитрия Тарасова лишилась 6 миллионов из-за мошенников

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал, что его мать стала жертвой телефонных мошенников и лишилась 6 миллионов рублей. Злоумышленники позвонили женщине, заявив, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломан, и посоветовали срочно связаться с "техподдержкой".

Далее ее соединили с человеком, представившимся сотрудником ФСБ, который на протяжении трех дней выманивал деньги. Жертва отдала все накопления, влезла в долги и продала машину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.