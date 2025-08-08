День физкультурника отметят на 14 столичных площадках

День физкультурника отметят в Москве в выходные, 9–10 августа. В честь праздника состоится 200 тренировок по 20 видам спорта, они пройдут на 14 площадках столицы.

Например, на Пушкинской площади состоятся занятия по сайклингу, на Тверской улице – соревнования по стритбаскету. На Кудринской площади можно попробовать себя на полосе препятствий и в тренировке по джампингу.

В Новопушкинском сквере устроят зону гидрофлай-шоу. На Большой Никитской состоится иммерсивная танцевальная прогулка, а на Театральной площади будет работать зона шахмат.

В Камергерском переулке – боксерские поединки, соревнования по воркауту и паркуру. На Мясницкой улице можно поиграть в настольный теннис. Мотофристайл-шоу пройдет в Парке Горького. Праздничную программу подготовили и на стадионе "Москвич".

