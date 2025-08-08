Летний спортивный сезон отметили в парке "Северное Тушино". В субботу, 9 августа, желающих ждут в центре реабилитации инвалидов в Зеленограде на окружных соревнованиях по жульбаку в рамках спартакиады "Спорт без преград".

На следующий день, 9-го числа, на стадионе "Москвич" можно будет попробовать сдать нормативы ГТО, а в парке имени Лужкова – поучаствовать в окружных соревнованиях в честь Дня физкультурника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.