08 августа, 13:15

Спорт

Бесплатные тренировки для москвичей проведут в рамках проекта "Мой спортивный район"

Бесплатные тренировки проведут для москвичей в проекте "Мой спортивный район". Площадки расположены во дворах и парках во всех округах столицы.

Там желающих ждут на занятия по бегу, футболу, волейболу, настольному теннису, ушу, фитнесу и многим другим дисциплинам.

Кроме того, на крышах районных центров "Место встречи" можно заняться йогой, зумбой, растяжкой и танцевальным фитнесом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

