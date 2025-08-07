В 10 локациях Москвы можно сдать нормативы ГТО, а также позаниматься с профессиональными инструкторами. Активности проходят в рамках проекта "ГТО в парках".

На тренировки всех желающих ждут в народном парке "Панфиловский", музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", а также в парках "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Список площадок пополнили парки "Измайловский", Олимпийской деревни, "Академический", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.