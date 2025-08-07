Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 14:15

Спорт

В 10 локациях Москвы можно сдать нормативы ГТО

В 10 локациях Москвы можно сдать нормативы ГТО

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Шахматный сквер открылся в Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве"

Сборная России сыграет с Катаром в товарищеском матче

Площадки "Московского спорта" открылись для жителей и гостей столицы

Москвичей приглашают на тренировки с инструкторами в рамках проекта "ГТО в парках"

Площадки фестиваля городских видов спорта расположились в парках по всей Москве

В столице открыли 41 площадку для турнира "Герои шахматной доски: Москва"

Новости мира: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 15 тысяч человек

Российский хоккеист Виталий Кравцов подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

В 10 локациях Москвы можно сдать нормативы ГТО, а также позаниматься с профессиональными инструкторами. Активности проходят в рамках проекта "ГТО в парках".

На тренировки всех желающих ждут в народном парке "Панфиловский", музейно-парковом комплексе "Северное Тушино", а также в парках "Яуза", "Ходынское поле" и "Красная Пресня".

Список площадок пополнили парки "Измайловский", Олимпийской деревни, "Академический", имени Юрия Лужкова и 850-летия Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика