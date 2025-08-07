Шахматный сквер открылся в Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве"

Москвичей приглашают стать участниками спортивных мероприятий на площадках проекта "Лето в Москве". Например, шахматный сквер открылся на Театральном проезде у гостиницы "Метрополь".

Присоединиться к турнирам по игре "Камень, ножницы, бумага" можно на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов". Соревнования также проходят на бульварах, пешеходных улицах и в парках города.

Кроме того, свою работу начала 41 локация турнира "Герои шахматной доски: Москва", а на 50 площадках столицы можно заняться активным отдыхом в рамках проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.