07 августа, 11:45

Шахматный сквер открылся в Театральном проезде в рамках проекта "Лето в Москве"

Сборная России сыграет с Катаром в товарищеском матче

Площадки "Московского спорта" открылись для жителей и гостей столицы

Москвичей приглашают на тренировки с инструкторами в рамках проекта "ГТО в парках"

Площадки фестиваля городских видов спорта расположились в парках по всей Москве

В столице открыли 41 площадку для турнира "Герои шахматной доски: Москва"

Новости мира: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуированы 15 тысяч человек

Российский хоккеист Виталий Кравцов подписал контракт с клубом НХЛ "Ванкувер"

Погиб спортивный комментатор Александр Гришин

Спортивные кластеры и маршруты для прогулок появятся в Москве на месте пустырей

Москвичей приглашают стать участниками спортивных мероприятий на площадках проекта "Лето в Москве". Например, шахматный сквер открылся на Театральном проезде у гостиницы "Метрополь".

Присоединиться к турнирам по игре "Камень, ножницы, бумага" можно на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов". Соревнования также проходят на бульварах, пешеходных улицах и в парках города.

Кроме того, свою работу начала 41 локация турнира "Герои шахматной доски: Москва", а на 50 площадках столицы можно заняться активным отдыхом в рамках проекта "Спортивные выходные".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Лето в Москве
Мария РыбаковаИван Евдокимов

