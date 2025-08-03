Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Более 190 тысяч человек приняли участие в фестивале "Ночь московского спорта" в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Для горожан подготовили свыше 15 площадок, где прошло более 100 тренировок по 24 видам спорта.

"Каждый мог найти себе занятие по вкусу, независимо от возраста и уровня подготовки, а удобное расположение площадок позволяло переходить с одного место на другое, чтобы поучаствовать в разных мероприятиях", – говорится в сообщении.

На Пушкинской площади были организованы тренировки на велотренажерах, сопровождающиеся музыкальными композициями в исполнении диджеев. На Тверской улице прошли флеш-турниры и соревнования с профессиональными атлетами по стритбаскету, а на Театральной площади – турниры по шахматам.

В Камергерском переулке гости могли наблюдать за поединками боксеров, а также за состязаниями по воркауту и паркуру, в которых участвовали титулованные спортсмены. На Мясницкой, Никольской, Большой Никитской улицах горожане могли поиграть в пинг-понг, городки, настольный футбол и хоккей.

Кроме того, на Кудринской площади москвичи проходили полосу препятствий и участвовали в тренировках по джампингу. Также в Большом Николопесковском переулке для горожан прошли мастер-классы и шоу мастеров брейк-данса, в Малом Николопесковском переулке – состязания по силовому спорту, на Фонтанной площади Парка Горького – мотофристайл-шоу с участием FMX-райдеров.

В августе в столице пройдут мастер-классы, лекции и открытые тренировки по экстремальным видам спорта. Например, в спортивном комплексе "Некрасовка" дети от 6 до 15 лет смогут принять участие в мастер-классе по скалолазанию, он будет проходить с 16:00 до 18:00 7 августа. С 14:00 до 18:00 19 августа на стадионе "Авангард" пройдет мастер-класс для детей и взрослых по скейтбордингу. Его проведут члены сборной России.