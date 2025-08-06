Фестиваль по сапсерфингу "Яуза Фест" проведут в Москве 9 августа

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Фестиваль по сапсерфингу "Яуза Фест" пройдет 9 августа. Мероприятие проведут на набережной Академика Туполева в рамках проекта "Лето в Москве", сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

В фестивале примут участие 1,5 тысячи любителей водного спорта. Протяженность маршрута составит 5 километров. Он пройдет от набережной Академика Туполева до Рубцова моста и обратно.

"Мероприятие начнется в 09:00 с массового занятия по сап-йоге. Около 100 участников под руководством профессионального инструктора примут участие в медитативной практике прямо на воде. Затем гостей ждет Открытый кубок московского спорта", – говорится в сообщении.

Также в рамках фестиваля будет организован карнавальный заплыв с конкурсом костюмов, в котором представят 6 номинаций: "Самая яркая девушка фестиваля", "Самый яркий мужчина фестиваля", "Лучший сюжетный костюм", "Сложнейший в исполнении наряд", "Самый оригинальный костюм" и "Самые креативные пары".

Вместе с тем участники проекта "Московское долголетие" смогут открыть для себя новое направление в летнем сезоне – занятия по гребле на сапах и каяках. Горожан старшего поколения познакомят с историей этих видов спорта, научат управлять плавательными средствами и пригласят для участия в играх на воде. Занятия пройдут в разных местах акватории Москвы-реки на базе гребного клуба "Академия".

