Интеллектуальные и спортивные мероприятия проекта "Лето в Москве" продлятся до 7 сентября. Площадки расположены не только в центре города, но и во всех округах.

Например, горожане могут посетить территорию от улицы Мусоргского до проезда Дежнева, площадку у районного центра "Место встречи "Баку", ротонду в центре сквера на бульваре Генерала Карбышева и детский парк "Фили".

Вместе с тем различные активности доступны на стадионе "Авангард", в парке "Академический", зоне отдыха Тропарево, сквере имени Судакова и на площадке "Московских сезонов" в районе Некрасовка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.