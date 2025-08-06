В столице открыли 41 площадку для турнира "Герои шахматной доски: Москва". Соревнование доступно в рамках проекта "Лето в Москве".

Его программа также включает в себя состязания по игре "Камень, ножницы, бумага". Присоединиться к ним можно на Тверском бульваре и площадках "Московских сезонов", а также на бульварах, пешеходных улицах и в парках.

Помимо этого, в Театральном проезде у гостиницы "Метрополь" заработал Шахматный сквер, а в 50 локациях города можно заняться активным отдыхом в рамках проекта "Спортивные выходные". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.