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28 июля, 16:30

Происшествия

Новости мира: в Греции лесные пожары вплотную подступили к Афинам

Новости мира: в Греции лесные пожары вплотную подступили к Афинам

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В Греции лесные пожары вплотную подступили к Афинам. Огонь добрался до туристических мест. Он быстро распространяется из-за сильного ветра. Несмотря на мобилизацию всех сил спасателей, справиться с возгораниями пока не удается. Под угрозой оказался отдых тысячи туристов. Россиян, которые отдыхают в Греции, попросили следить за информацией от властей. В нескольких населенных пунктах уже объявили эвакуацию.

Причиной аварии с поездом в Германии мог стать оползень. Об этом сообщили в полиции. Состав сошел с рельсов недалеко от города Ридлинген. В результате 3 человека погибли, тяжелые травмы получили 25. Всего пострадали около 50 пассажиров и сотрудников железной дороги. По предварительным данным, в районе аварии переполнилась одна из канализационных шахт после затяжных дождей. Пути размыло. На данный момент движение на участке трассы приостановлено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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