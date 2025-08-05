Масштабный забег пройдет на Садовом кольце 17 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грандиозный забег состоится на Садовом кольце в Москве 17 августа. Участие будет бесплатным, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Забег включает два формата участия. Соревновательный предусматривает фиксацию времени. Для участия необходимо предоставить медицинскую справку. Любительский будет проводиться без фиксации времени. Участники с лучшим результатом получат призы.

При этом количество мест ограниченно. Дети смогут поучаствовать в забеге на дистанции 500 метров, взрослые – 3, 5, 10 и 16 километров.

"Транспортный комплекс поддерживает москвичей, которые делают выбор в пользу здорового образа жизни, и проводит мероприятия, приобщающие горожан к активному отдыху. Одним из таких событий станет масштабный забег", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, в столице пройдет фестиваль триатлона с гонками на различные дистанции "Лига триатлона & Ironstar Москва 226". Мероприятие стартует 9 августа в Крылатском районе.

На 08:00 запланирован чемпионат России по триатлону, в рамках которого спортсменам предстоит проплыть 1,5 километра, проехать 40 километров на велосипеде и пробежать 10 километров.

