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05 августа, 12:30

Спорт

В фестивале городских видов спорта в Москве можно принять участие до 7 сентября

В фестивале городских видов спорта в Москве можно принять участие до 7 сентября

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Москвичи могут сдать нормативы в рамках проекта "ГТО в парках"

В Москве проходит фестиваль городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. Площадки для занятий расположены по всей столице.

Горожане могут посетить локации в ЗелАО у Большого городского пруда, парке Северного речного вокзала, парке "Фили", а также в зоне отдыха "Тропарево".

Кроме того, мероприятия проходят в парках "Сосенки" и "Печатники", на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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