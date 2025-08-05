В фестивале городских видов спорта в Москве можно принять участие до 7 сентября

В Москве проходит фестиваль городских видов спорта, который продлится до 7 сентября. Площадки для занятий расположены по всей столице.

Горожане могут посетить локации в ЗелАО у Большого городского пруда, парке Северного речного вокзала, парке "Фили", а также в зоне отдыха "Тропарево".

Кроме того, мероприятия проходят в парках "Сосенки" и "Печатники", на улице Академика Янгеля и в парке 850-летия Москвы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.