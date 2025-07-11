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11 июля, 21:15

Мэр Москвы

Спорткомплекс "Олимпийский" планируется открыть в 2027 году

Спорткомплекс "Олимпийский" планируется открыть в 2027 году

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Спорткомплекс "Олимпийский" в Москве планируют открыть в начале 2027-го года, сообщил Сергей Собянин.

После реконструкции в спортивном комплексе появятся четыре сооружения: главное здание с кинокластером и концертным залом, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, малый концертный зал. Первые три объединят системой переходов, чтобы посетители могли не выходить на улицу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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