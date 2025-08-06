Форма поиска по сайту

06 августа, 23:45

Спорт

Площадки "Московского спорта" открылись для жителей и гостей столицы

Площадки "Московского спорта" работают для жителей и гостей столицы до 7 сентября.

Потренироваться можно на улице 1905 года возле дома № 4, на Баррикадной улице рядом с домом № 4, строением 2, а также на улице Земляной Вал возле дома № 1/4, строения 2, и дома № 33.

Кроме того, спортивные локации организованы в Лаврушинском переулке, на Большой Ордынке и улице Коровий Вал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

