Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября. Площадки мероприятия расположили по всей столице.

Например, в ЗелАО можно побывать на Большом городском пруду. Также локации есть в парках Северного речного вокзала, "Фили" и в зоне отдыха "Тропарево".

Кроме того, гостей ждут в парках "Сосенки", "Печатники" и 850-летия Москвы, а также в общественном пространстве на улице Академика Янгеля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.