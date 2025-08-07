Форма поиска по сайту

07 августа, 08:00

Город

В парке 50-летия Октября на фестивале "Москва 2030" можно испытать полет в аэротрубе

Фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" продолжает работу на разных площадках города. В парке 50-летия Октября можно попробовать себя в экстремальных видах спорта – от воздушной акробатики на трапеции до свободного полета в аэротрубе. Там же работают водные зоны, где можно покататься на сапах и каяках.

В павильоне "Космос" установлена искусственная река, над которой в режиме реального времени транслируются спутниковые изображения Земли. Также здесь можно пройти экскурсию от робота-гуманоида или научиться управлять робособакой. Фестиваль проходит по всей Москве до 14 сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городфестиваливидеоДарья ЕрмаковаДмитрий КозачинскийАнгелина Жукова

